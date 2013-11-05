S&P понизило рейтинг Ивано-Франковска до уровня «В-/uaBBB-»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Ивано-Франковска до уровня «В-» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале до уровня «uaBBB-» с негативным прогнозом, отмечается на сайте агентства.

По информации S&P, пересмотр рейтингов обусловлен понижением суверенных рейтингов Украины.

“Поскольку уровень рейтинга Ивано-Франковска сдерживается уровнем суверенных кредитных рейтингов, любые рейтинговые действия в отношении Украины при прочих равных условиях обусловят аналогичные рейтинговые действия в отношении Ивано-Франковска”, - говорится в сообщении агентства.

S&P отмечает, что негативный прогноз по рейтингам Ивано-Франковска отражает прогноз по суверенным рейтингам Украины.

“Мы пересмотрим прогноз по рейтингам города на «Стабильный» в случае пересмотра прогноза по суверенным рейтингам на «Стабильный»”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Агентство также понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaBBB-» с «uaA-». Понижение рейтинга отражает мнение экспертов о снижающейся вероятности того, что стратегия правительства Украины сможет обеспечить достаточный объем валютных средств для покрытия значительных потребностей во внешнем финансировании.

S&P также прогнозирует дальнейший пересмотр кредитного рейтинга Украины с вероятностью в 30% в ближайшие 12 месяцев.

В сентябре рейтинговое агентство подтвердило рейтинг Ивано-Франковска на уровне «В/uaА-» с негативным прогнозом. Сдерживающее влияние на уровень рейтингов Ивано-Франковска оказывает система государственных финансов, которую агентство считает «волатильной», а также низкий уровень благосостояния и низкий уровень гибкости доходов и расходов бюджета, негативные показатели ликвидности и умеренные риски.