Украинцы стали чаще брать кредиты в банках

В III квартале кредитные учреждения почти вдвое по сравнению с предыдущими кварталами нарастили выдачу кредитов населению.

Банки активизировали розничное кредитование. Нацбанк обнародовал консолидированный отчет, из которого следует, что в III квартале портфель кредитов банков, выданный физическим лицам в национальной валюте, вырос на 8,06 млрд грн.

Это самый значительный прирост с начала года: в I квартале банки нарастили розничный портфель на 3,67 млрд грн, а во II — на 4,51 млрд грн. Большую часть роста портфеля — на 5,86 млрд грн (72,7% прироста) — обеспечили крупнейшие игроки. Самый большой объем розничных кредитов у Дельта Банка (+1,65 млрд грн) и ПриватБанка (+1,59 млрд грн), сообщает Ъ.

Из группы крупных кредитных учреждений выделяется ОТП Банк, который за три месяца нарастил портфель кредитов населению на 949 млн грн. Этим он практически полностью обеспечил прирост портфеля II группы банков, которые в целом нарастили его на 847 млн грн.

Среди средних и небольших банков прирост розничных портфелей обеспечили в III квартале такие розничные учреждения как Платинум Банк (+494 млн грн), Банк Ренессанс Капитал (+139 млн грн) и Идея Банк (+103 млн грн). Удивительный прирост показали "Мисто Банк" (+114 млн грн) и банк "Капитал" (+113 млн грн). Дальнейшая ситуация с кредитованием будет зависеть от депозитных ставок, заявляют банкиры. Пока они остаются стабильными: например, за октябрь годовые вклады в среднем подешевели всего на 0,11 процентных пунктов — до 17,35%, а такие дорогие ресурсы окупаются только в рознице.