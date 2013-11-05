ЗСТ с Евросоюзом активизирует рост инвестиций в украинскую экономику – Янукович

Создание всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом даст мощный импульс для инвестиций в украинскую экономику, подчеркивает Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во вступительном слове на пленарном заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов на тему «Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы в условиях действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом».

«Убежден, что мощный импульс инвестиционной динамике придаст создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом», - сказал Президент.

По его словам, интеграция Украины в экономическое пространство Евросоюза потребует последующей гармонизации фискальных систем.

«Мы сформируем в Украине такое налоговое пространство, правила которого будут комфортными и понятными для европейских инвесторов», - заметил Янукович.

Глава государства подчеркнул, что Украина планирует наладить более тесные контакты с налоговыми и таможенными службами стран Европейского Союза.

«Все это позволит эффективнее выявлять и бороться со случаями контрабанды, уклонения от уплаты налогов и минимизации налогообложения», - сказал Президент.

Янукович отметил, что почти 80% общего объема иностранных инвестиций поступили в Украину из Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл. Вместе с тем, во втором квартале зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины на 390,7 млн долл., или на 0,7%, по сравнению с началом квартала.

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.

Вместе с тем, по мнению экспертов, объем инвестиций по итогам года окажется наименьшим по сравнению с 2012 годом (6,013 млрд долл.) и 2011 годом (6,480 млрд долл.), а кроме того, он не достигнет ранее прогнозируемого показателя в 5 млрд долл.