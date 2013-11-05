Президент отмечает рост притока инвестиций в Украину

Президент Украины Виктор Янукович отмечает рост притока инвестиций в Украину в последнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов на тему «Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы в условиях действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом».

“Украине удается сохранять обнадеживающие тенденции в инвестиционной сфере: с момента нашего предыдущего заседания объем иностранных инвестиционных в Украину возрос почти на 3 млрд долл.”, - сказал Президент.

Он заметил, что больше всего инвесторы вкладывают в промышленность, в финансовую и страховую сферу.

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Президент напомнил о существенном прогрессе Украины в направлении формирования благоприятных условий для ведения бизнеса, благоприятного инвестиционного климата, что было отмечено разными международными экспертами, в том числе и в рейтингах Всемирного банка.

Президент пообещал, что Украина и в дальнейшем будет идти по пути реформ, что позволит еще больше повысить привлекательность экономики для инвесторов.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл.

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,218 тыс. долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.