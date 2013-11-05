Еврокомиссия снизила прогноз по росту ВВП еврозоны

Европейская комиссия ожидает замедления темпов роста экономики в следующем году, поэтому прогноз роста экономики еврозоны на 2014 г. был понижен на 0,1 процентного пункта. Также был ухудшен прогноз по безработице, пишут Вести.ru.

Эксперты Еврокомиссии ожидают роста ВВП еврозоны в следующем году на уровне 1,1%, тогда как предыдущий прогноз предполагал рост на 1,2%.

Ожидания по росту экономики в 2013 г. не изменились, оценка была сохранена на уровне 0,4%.

По прогнозу безработица в регионе останется на рекордно высоком уровне в 12,2% до 2015 г. Напомним, что такого уровня показатель достиг в сентябре текущего года. Ранее ожидалось, что безработица составит в 2014 г. 12,1%.

Также в сообщении Еврокомиссии говорится, что ожидается годовая инфляция в 17 странах валютного блока на уровне 1,5% в 2013 и 2014 гг. В 2015 г., как ожидается, показатель упадет до 1,4%.

Экономика еврозоны выросла во II квартале 2013 г. на 0,3% в месячном выражении после продлившейся шесть кварталов рецессии - самой длительной в истории еврозоны.

Уровень инфляции сейчас значительно ниже целевого значения Центрального банка, которое находится на уровне чуть менее 2%. В связи с этим повышаются шансы на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики. Заседание совета директоров ЕЦБ состоится 7 ноября.