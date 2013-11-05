Ассоциация с ЕС улучшит ситуацию в Украине - глава Американской торговой палаты

Подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом позволит улучшить экономическую ситуацию в Украине.

Такое мнение выразил президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски на брифинге для прессы после завершения Совета отечественных и иностранных инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что подписание соглашения является очень важным шагом для страны, который позволит, в том числе через гармонизацию законодательства и стандартов к стандартам ЕС, снять много проблемных вопросов, которые сегодня существуют в ведении бизнеса инвесторов.

“Мы, как бизнес, очень сильно ожидаем то, что Украина достигнет того, к чему она стремится в объединении с ЕС”, - сказал Зукоски.

Он также подчеркнул, что очень оптимистичен относительно подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом в Вильнюсе в конце ноября.

“Ключами к успеху Украины будет верховенство права и выполнение уже принятых законов”, - сказал президент Американской торговой палаты в Украине.

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Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планируют на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября подписать Соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

4 ноября глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявил, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС предусматривает возможность установления зоны свободной торговли с третьими странами.