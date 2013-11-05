Бюджет ЕС-2012 "израсходовано с ошибками" на 7 млрд евро
16:15, 05 ноября 2013Финансы
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Европейский суд аудиторов опубликовал отчет, согласно которому 4,8% бюджета ЕС-2012 "израсходовано с ошибками".
Об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии, передает ИТАР-ТАСС.
Таким образом, нецелевые расходы бюджетных средств составили около 7 млрд евро. Общий объем бюджета ЕС в 2012 году составил 138,6 млрд евро.
Европейский суд аудиторов - независимый орган финансового контроля Евросоюза, состоит из представителей государств-членов ЕС. Состав суда аудиторов избирается на шестилетний срок. Институт проверяет легальность и закономерность доходов и расходов Европейского Союза и гарантирует, что ведение финансовых операций ЕС осуществляется без ошибок.
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