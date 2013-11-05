ЕК прогнозирует рост экономики Британии на уровне 2,2% в следующем году

Еврокомиссия прогнозирует рост экономики Великобритании на уровне 2,2% в 2014 году и 2,4% в 2015 году.

"Рост прогнозируется на уровне 2,2% в 2014 году и 2,4% в 2015. Главную угрозу для роста представляют собой медленное увеличение реальной заработной платы и отсутствие ожидаемого роста чистого экспорта", - говорится в осеннем прогнозе ЕК, передает РИА «Новости».

По мнению экспертов ЕК, тенденция к росту экономики Соединенного Королевства до 2015 года сохранится, причем основными двигателями роста будут внутренний спрос и стабильное, хоть и медленное, увеличение объема чистого экспорта. В целом состояние экономики Великобритании существенно улучшилось, говорится в докладе.

"После особенно слабых показателей 2012 года, когда уровень роста был пересмотрен до 0,1%, 2013 год превзошел все ожидания и прогноз теперь весьма позитивный. Рост на уровне 1% в первой половине 2013 года был обусловлен, главным образом, внутренним спросом, а именно личным потреблением", - указывается в документе.