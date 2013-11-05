Миндоходов продлило срок действия электронного ключа до двух лет

Министерство доходов и сборов Украины с 1 ноября текущего года продлило срок действия электронных ключей, выдаваемых аккредитованным центром сертификации ключей, до двух лет, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Как отмечается, это стало возможным после подтверждения аккредитации центра, а также после формирования новых технологических сертификатов и серверов центра.

«Такое нововведение не только сэкономит время налогоплательщикам на покупку ключей, но и поспособствует привлечению налогоплательщиков к активному использованию информационно-коммуникационных технологий», - говорится в сообщении Миндоходов.

В министерстве также отметили, что срок действия ключей будет продлен до 3 лет в случае принятия проекта постановления правительства о порядке аккредитации центра сертификации ключей. Этим же постановлением предлагается продлить срок действия сертификата аккредитованного центра до 6 лет.

Как сообщал УНИАН, с начала года аккредитованные центры сертификации выдали 671 тыс. бесплатных электронных ключей, преимущественно физическим лицам. Процент налоговых отчетов, подаваемых налогоплательщиками в электронном виде с использованием ключей электронной цифровой подписи постоянно растет. В частности, порядка 98% отчетов по уплате НДС подается в электронном виде.