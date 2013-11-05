VAB Банк увеличит уставный капитал на 33%

17:59, 05 ноября 2013
Финансы
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Входящий в группу крупных «VAB Банк» увеличит уставный капитал на 32,8%, или на 1 млрд грн, – до 4,05 млрд грн, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, соответствующие решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров банка 5 ноября. Увеличение уставного капитала проводилось путем дополнительного выпуска акций, которые приобретут действующие акционеры банка.

Как сообщал УНИАН, в сентябре «VAB Банк» увеличил уставный капитал на 29,8%, или на 700 млн грн, – до 3,049 млрд грн. В январе-сентябре 2013 года получил 856 тыс. грн прибыли, в то время как за аналогичный период прошлого года убыток банка составил 378,857 млн грн

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по активам. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр).

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