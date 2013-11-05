Минимальная стоимость аренды кв. м жилья в Киеве составляет 7,53 грн – Миндоходов

Минимальная ежемесячная стоимость аренды квадратного метра жилья в Киеве составляет 7,53 грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве со ссылкой на решение Киевского городского совета.

«Таким образом, с 1 января 2014 года для определения облагаемого налогом дохода от сдачи в аренду недвижимого имущества будет использоваться минимальная стоимость аренды недвижимого имущества, установленная решением Киевского горсовета – 7,53 грн», - разъяснили в ГУ Миндоходов Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании SV Development средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 5 октября по 4 ноября 2013 года снизилась на 0,43% - до 693 долл./в месяц.