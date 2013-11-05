Банки отдают предпочтение высокодоходному потребительскому кредитованию - НАБУ

Рост розничного кредитного портфеля в банковской системе Украины на 3% с начала года произошел именно за счет предоставления банками потребительских кредитов, сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) со ссылкой на экспертов ассоциации.

Согласно сообщению, медленное развитие ипотечного кредитования обусловлено ограниченным платежеспособным спросом со стороны населения и низкой доходностью таких кредитов для банка в сравнении с доходностью по потребительскому кредитованию, недостатком у банков долгосрочных ресурсов и недостаточной защищенностью прав кредиторов.

По оценкам ассоциации, в сентябре текущего года по сравнению с августом банки нарастили объем новых кредитов физлицам на 5% - до 11,7 млрд грн. «Около 80% новых кредитов составляют потребительские кредиты, 2% - жилищные кредиты и 18% - другие кредиты», - отмечается в сообщении НАБУ.

Как отмечается в сообщении, на конец сентября наибольшая доля новых кредитов приходится на потребительские кредиты, которая достигла 61,1%, что на 4,5 п.п. больше уровня начала года. В то же время, доля кредитов на приобретение и строительство недвижимости в розничном кредитном портфеле банков за этот период снизилась на 3,4 п.п. – до 27,7%.

«Рост розничного кредитного портфеля (на 3% с начала года) произошел именно за счет предоставления банками потребительских кредитов, и в ближайшее время такая тенденция будет сохраняться», - полагают эксперты НАБУ.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков по кредитам в сентябре увеличился на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте. Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн, физлицам - на 0,3% (с начала года - на 3,0%) - до 188,5 млрд грн.

Средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 0,2 п.п. - до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п. - до 9,66% (с 9,74%).