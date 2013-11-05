Сотрудничество с МВФ сконцентрировано в области технических консультаций - Минфин

На сегодня сотрудничество Украины с Международным валютным фондом сконцентрировано в области технических консультаций, в связи с завершением срока действия последней программы «стенд-бай», сообщила УНИАН пресс-служба Министерства финансов Украины.

«С 17 по 29 октября текущего года в Киеве находилась миссия Европейского департамента МВФ с целью проведения консультаций по Статье IV Соглашения МВФ и осуществления постпрограммного мониторинга во главе с Николаем Георгиевым, во время которой обсуждались вопросы экономической политики Украины. Данная миссия не занималась вопросами возобновления кредитования со стороны МВФ», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что с 9 по 15 октября текущего года официальная делегация Украины во главе с главой Нацбанка Игорем Соркиным приняла участие в ежегодном собрании управляющих МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. «Проведение семинаров создает форум для диалога с целью поиска решений в главных финансовых вопросах, а также предоставляет возможность потенциальным инвесторам ознакомиться с деловым окружением на рынках», - отметила пресс-служба Минфина.

Как сообщается, Украина часто обращается к МВФ с просьбой о предоставлении технической помощи в фискальной сфере.

«С 2 по 16 апреля текущего года в Киеве находилась техническая миссия налогово-бюджетного департамента МВФ, во время которой обсуждались вопросы субсидий домохозяйствам за потребленные газ и тепловую энергию», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в официальном заявлении по итогам последней миссии в Украине в октябре текущего года сообщил о намерениях продолжить технические консультации с правительством Украины, в рамках которых будет разработан пакет мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной. Миссия подчеркнула необходимость принять меры по обеспечению гибкого валютного курса, укреплению финансового сектора, консолидации фискальной ситуации, повышению внутренних тарифов на энергоресурсы, улучшению бизнес-климата и поддержке экономического роста. Также МВФ негативно оценил намерения правительства использовать финансовые векселя для возмещения по НДС, рекомендовал ограничить фонд заработной платы и численность занятых в бюджетном секторе, а также сократить субсидии и расходы на закупку товаров и услуг.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.