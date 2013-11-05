Минфин привлек в госбюджет 49,9 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 5 ноября, привлекло в государственный бюджет 49,886 млн долл. и не привлекло средства в национальной валюте на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте. Минфин удовлетворил единственную поданную заявку на приобретение 2-летних облигаций в долларах США с доходностью 8,25% годовых. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение полугодовых и 7-летних гособлигаций в нацвалюте, а также 3-летних облигаций в иностранной валюте (долларах США). При этом единственная заявка на приобретение 5-летних ОВГЗ в нацвалюте была отклонена Минфином.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 398,740 млн грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, по итогам октября Минфин привлек в госбюджет 3,097 млрд грн и не привлекал валюту, в то время как в сентябре в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро.

В ноябре Минфин намерен возобновить размещение трехлетних облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось.

По состоянию на 5 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,384 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,185 млрд грн, в собственности банков - 76,605 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 4 ноября, с начала года в госбюджет поступило 107,582 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,165 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,601 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).