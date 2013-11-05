Регуляторы ЕС оштрафуют крупнейшие банки за манипуляции со ставками

Антимонопольные ведомства Евросоюза могут оштрафовать крупнейшие банки, в число которых входят Deutsche Bank, JPMorgan и HSBC по подозрению в манипулировании benchmark (рыночными индикаторами) еврозоны, сообщили агентству Рейтер источники, знакомые с ситуацией, передает Прайм.

По данным источников, штрафы коснутся также таких банков как Royal Bank of Scotland, Credit Agricole и Societe Generale, а Barclays, который сообщил Еврокомиссии о подозреваемых нарушениях, не будет оштрафован.

При этом некоторые банки договорились об урегулировании спора с Еврокомиссией в обмен на 10% сокращения суммы штрафа.

"Штрафы относятся только к предполагаемой манипуляции EURIBOR. Другая группа банков, подозреваемая в манипуляции LIBOR может быть оштрафована в будущем месяце", - сообщили источники.

В сентябре Еврокомиссия представила новые правила регулирования benchmark. Основными его элементами являются усиление контроля над процессом определения benchmark, улучшение методологии их расчета, повышение прозрачности индикаторов. Ожидается, что новые правила могут заработать в Евросоюзе в 2015 году после рассмотрения и принятия Европейским парламентом и советом профильных министров стран ЕС.