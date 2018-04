Мэром Нью-Йорка стал Билл де Блазио - "анти-Блумберг"

Носитель взглядов левого крыла Демократической партии Билл де Блазио, уверенно победивший на выборах мэра Нью-Йорка во вторник, обещал избирателям сократить разрыв между самыми состоятельными горожанами и бедными и проводить альтернативную линию курсу Майкла Блумберга, стоявшего у руля три срока, или 12 лет, передает РИА "Новости".

"Моя линия будет непримиримой прогрессивной альтернативой политики эры Блумберга", - заявил 52-летний де Блазио, занимавший пост городского омбудсмена.

При этом опросы общественного мнения показывали, что миллиардер-градоначальник на момент завершения своей карьеры пользовался поддержкой свыше 50% жителей деловой столицы США.

Де Блазио обещает ввести дополнительный налог для горожан, чей доход превышает 500 тысяч долларов в год, чтобы изыскать таким образом дополнительные средства на укрепление системы продленного дня для детей и улучшение качества образования в муниципальных школах. Он также намерен инвестировать 150 миллионов долларов в муниципальный Сити-колледж, чтобы сделать стоимость образования доступной самым малообеспеченным семьям.

В своих избирательных программах политик, женатый на афроамериканке, обращается главным образом к малообеспеченным нью-йоркцам, акцентируя проблемы экономического и расового неравенства. Де Блазио намерен отменить существующую практику обыска подозрительных лиц на предмет незаконного ношения оружия, введенную при Блумберге. Либеральные правозащитники утверждают, что эта система основана на расовой дискриминации, поскольку чаще других для обыска на улице останавливали представители афро- и латиноамериканских диаспор в районах их компактного проживания. Блумберг уверяет, что именно эта мера помогла резко сократить вооруженное насилие на улицах мегаполиса, особенно в "цветных"районах.

Оппоненты политика обвиняют его в левом радикализме. В свое время Де Блазио активно поддерживал левое сандинистское правительство в Никарагуа, собирая в США средства на его финансовую поддержку. Вопреки американскому эмбарго чета Де Блазио провела своей медовый месяц на коммунистической Кубе. Он навещал СССР как сочувствующий социалистическим идеям. Консервативная ежедневная газета New York Post накануне голосования вынесла на первую полосу заголовок "Back to the USSR!", предрекая городу отток капитала и разгул преступности, как это было во времена, предшествующие приходу на пост мэра Рудольфа Джулиани. Либералы, наоборот, полагают, что новая команда сможет активней решать социальные проблемы горожан с невысоким достатком.

По статистике, на муниципальных выборах в Нью-Йорке голосуют лишь около 20 процентов избирателей.