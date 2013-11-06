Азаров обещает покончить с рейдерством в ближайшее время

С ближайшее время в Украине будет покончено с рейдерством, а права собственности будут надежно защищены, и это одно из главных направлений работы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе заседания Всемирного экономического форума в Киеве.

«Мне приятно отменить, что за последние несколько месяцев по каждому факту рейдерства, которые были установлены, принимались быстрые и четкие меры. Мы должны сказать, что с рейдерством в ближайшее время будет покончено, а права собственности будут надежно защищены. Это для нас одно из главных направлений нашей деятельности», - сказал Азаров

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что Украине предстоит еще целый ряд реформ в этой сфере.

«Сегодня Президент (Украины - УНИАН) направил закон о прокуратуре. Такой серьезный орган работает еще по советскому закону, сохранившему черты того самого органа, который работал в советское время», - отметил Азаров.

Он обратил внимание, что изменения в работе прокуратуры проговаривались еще в середине 90-х годов.

«Я бы мог приводить и другие примеры, когда в течение 20 лет откладывались важные реформы, которые требовали напряжения сил, вели к потере рейтингов, реформы, которые были непопулярны, однако мы их проводили и будем проводить, исходя и долгосрочных интересов нашей страны», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сняла 5 ноября из рассмотрения законопроект о прокуратуре, принятый в первом чтении в 2009 году.

Снять из рассмотрения этот законопроект было необходимо, чтобы в парламент можно было внести президентский законопроект о прокуратуре, который получил вывод Венецианской комиссии.

На заседании Согласительного совета 4 ноября представитель Президента Украины в ВР Юрий Мирошниченко отметил, что законопроект о прокуратуре готов к рассмотрению в Верховной Раде.