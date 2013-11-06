Украина будет развивать новые экспортные рынки

Украина должна развивать новые экспортные рынки, заявил Президент Украины Виктор Янукович.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления на региональном заседании Всемирного экономического форума «Стратегический диалог относительно будущего Украины» Президент подчеркнул, что медленные темпы восстановления мировой экономики и усиление конкурентного давления со стороны развивающихся стран не позволяют существенно повышать экспорт на традиционных для страны рынках.

“Для существенной активизации экспорта должны произойти системные сдвиги в географической и товарной структурах внешней торговли”, - сказал Янукович.

Он подчеркнул, что на протяжении ближайшего десятилетия произойдет исчерпание конкурентных преимуществ на традиционных экспортных рынках - продукции металлургии и химической промышленности. Он подчеркнул, что нужно уже сегодня думать над тем, чтобы вкладывать инвестиции в обновление основных технологических процессов традиционных отраслей.

В будущем Янукович видит, что Украина будет иметь перспективы на аграрном рынке. “Основными конкурентными преимуществами Украины для приобретения международного веса мы видим аграрный сектор, энергетический комплекс, опыт и потенциал использования высоких технологий”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что инвестиции могут стать важной составляющей реформирования страны.

Говоря о форуме, Янукович подчеркнул, что Украина рассчитывает, что во время его работы будут разработаны рекомендации относительно повышения национальной конкурентоспособности Украины, улучшения ее международного имиджа, энергетической безопасности и бизнес-среды.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Украина может получить более 4 млрд грн дополнительных поступлений от экспорта продукции агропромышленного комплекса, в частности, более 2 млрд грн за торговлю зерном, в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и создания зоны свободной торговли