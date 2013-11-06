Президент настроился на «мощный и системный удар по коррупции»

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что власть настроена проводить жесткую антикоррупционную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время выступления на региональном заседании Всемирного экономического форума «Стратегический диалог о будущем Украины».

«Начиная с 2011 года предпринят ряд шагов, направленных на создание современного законодательства, которое носит преимущественно превентивный характер. Только в течение 2013 года принято четыре антикоррупционных закона, которые полностью отвечают европейским стандартам в этой сфере», - отметил он.

По словам Януковича, усиливаются возможности Государственной программы по предупреждению и противодействию коррупции на 2011-2015 годы, совершенствуется система антикоррупционных институтов.

«Среди самых тяжелых, но принципиальных задач ближайшего времени - наведение порядка в государственных закупках, в частности, приведение законодательства к стандартам прозрачности, порядочности, созданию условий для доступа на этот рынок иностранных партнеров», - подчеркнул Президент.

«Мы настроены на мощный и системный удар по коррупции в стране. Такая политика должна принести радикальные изменения к лучшему в этой устаревшей проблеме, с которой, к сожалению, Украина тесно ассоциируется в сознании мирового сообщества в течение последнего десятилетия», - отметил он.

Янукович подчеркнул, что Украина преисполнена решимости и в дальнейшем двигаться по пути строительства институтов государства на основе принципов демократии и экономической свободы.