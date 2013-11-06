Минфин сегодня проведет первый аукцион по размещению казначейских обязательств

Министерство финансов Украины с ноября 2013 года вводит размещение краткосрочных государственных облигаций, в рамках которого 6 ноября к размещению будут предложены облигации сроком обращения 21 день, сообщается на сайте Минфина.

По информации Минфина, аукционы по размещению указанного инструмента будут проводиться каждую среду. Размещение краткосрочных гособлигаций проводится с целью эффективного управления государственным долгом и ликвидностью единого казначейского счета.

Как сообщал УНИАН, в октябре директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук сообщала о намерениях Минфина начать размещение казначейских обязательств в национальной и иностранной валютах с начала 2014 года, в результате которого Минфин планирует привлечь порядка 2,6 млрд грн в эквиваленте. Минфин намерен привлекать банки, чтобы они осуществляли распространение облигаций среди физических лиц, при этом ключевым требованием к таким банкам будет наличие широкой сети отделений по всей территории Украины.

В ноябре 2012 года Министерство финансов Украины завершило размещение казначейских обязательств для физических лиц серии «А» в объеме 100 млн долл. и с 30 ноября того же года начало размещение серии «Б». Данные размещения проводились через учреждения "Ощадбанка".