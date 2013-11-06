В Брюсселе предупреждают, что в 2014 году экономика еврозоны вырастет лишь на 1,1%

Условия для восстановления экономического роста созданы в зоне евро, полагает Еврокомиссия. В Брюсселе, однако, предупреждают, что в 2014 году экономика в еврозоне вырастет лишь на 1,1%, пишет "Немецкая волна".

Экономика в еврозоне в 2014 году вырастет лишь на 1,1%, то есть меньше, чем предполагалось в начале года. К такому выводу пришла Еврокомиссия, осенний прогноз которой представил во вторник, 5 ноября, в Брюсселе комиссар ЕС по экономике Олли Рен. Что касается текущего года, то совокупный объем валового внутреннего продукта сократится на 0,4%.

По словам Рена, в результате интенсивных усилий по консолидации бюджетов в прошедшие годы в еврозоне созданы условия для восстановления экономического роста. Комиссар, однако, предупредил, что темпы сокращения бюджетных дефицитов в ближайшие месяцы будут сокращаться, к тому же безработица в еврозоне в 2014 году сохранится на уровне 2013 года и составит в среднем 12,2%. Лишь на 2015 год Еврокомиссия прогнозирует снижение безработицы до 11,8%.

Для Германии Еврокомиссия предсказывает экономический рост в объеме 0,5 процента в 2013 и 1,7% в 2014 году.

Олли Рен констатировал, что учитывая высокий рост безработицы, говорить об окончании кризиса еще рано. Он призвал продолжать усилия, направленные на модернизацию европейской экономики и предотвращение нового банковского кризиса, который ляжет тяжелым бременем на государственные финансы. В связи с этим Рен высказался за скорейшее формирование европейского банковского союза, сообщает агентство AFP.