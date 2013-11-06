Казахстанский "БТА Банк" покупает контрольный пакет акций украинской "дочки"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение казахстанскому «БТА Банку» на приобретение контрольного пакета акций украинского «БТА Банка», сообщила пресс-служба комитета.

«Предоставлено разрешение «БТА Банку» (г. Алматы, Республика Казахстан) на приобретение в собственность акций «БТА Банка» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «БТА Банк» (ранее - «Украинский кредитно-торговый банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «БТА Банк», Казахстан (49,9883% акций банка).

В январе-сентябре 2013 года банк получил 8,883 млн грн прибыли против убытка в 78,334 млн грн за аналогичный период прошлого года.