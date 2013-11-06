Инфляция в октябре составила 0,4%

Инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, при этом рост потребительских цен в стране зафиксирован впервые с мая текущего года, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%.

По информации Госстата, отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении в октябре зафиксировано третий месяц подряд после нулевого значения в июле, ранее этот показатель также был отрицательным.

Как сообщает Госстат, в октябре против сентября 2013 года больше всего подорожали яйца - на 11,5% (против октября 2012 г. - на 14,6%), овощи - на 7,2% (снижение цен на 2,1%), молоко - на 2,2% (1,2%), масло - на 1,8% (5,8%), сыр и творог - на 1,3% (4,7%), железнодорожный транспорт - на 0,6% (13,5%), сахар - на 0,5% (снижение на 6,6%), алкогольные напитки - на 0,5% (9,7%).

Снижение цен зафиксировано на фрукты - на 2,3% (18,6%), подсолнечное масло - на 2,1% (4,2%), макаронные изделия - на 0,4% (рост 1,2%).

По остальным позициям в октябре против сентября 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, показатель инфляции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом не изменился и составил 0%, в годовом выражении (против сентября 2012 года) зафиксирована дефляция в 0,5%, с начала 2013 года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

Последний раз инфляция в годовом выражении была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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