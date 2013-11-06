Интерес инвесторов к украинским бумагам увеличивается из-за ассоциации с ЕС - эксперт

Чем ближе дата подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, тем больше амплитуда колебаний маховика интереса инвесторов к украинским бумагам, говорится в аналитическом отчете старшего трейдера инвесткомпании Dragon Capital Александра Фощана.

В целом, как отмечает трейдер, на отечественных площадках на открытии сегодняшних торгов можно ожидать положительную динамику. Хотя на ключевых фондовых площадках Европы во вторник преобладали продавцы, по итогам дня индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX понизился на 0,31%, а Лондонский FTSE 100 - на 0,25%, фьючерс на широкий индекс S&P500 сегодня с открытия прибавляет 0,43%, российский MICEX также повысился на 0,04%. Американские торговые площадки, начав торговаться на отрицательной территории, к концу дня практически отыграли потери и закрылись разнонаправленно. Так, по итогам торгов индекс Dow Jones потерял 0,13%, S&P500 - 0,28% а Nasdaq прибавил в весе 0,08%.

Индекс украинских акций UX закончил вчерашнюю торговую сессию повышением. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 23,1 млн грн, из них на рынке заявок - 7 млн грн, на рынке РЕПО - 16 млн грн. Закрылся индекс UX на уровне 869,5 пунктов с прибавлением в весе 1,34%.

Как сообщал УНИАН, подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС запланировано на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября. Текст соглашения был одобрен на заседании правительства в середине сентября текущего года.