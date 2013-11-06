На межбанке гривня повысилась к доллару до 8,2035/8,2090

В среду, 6 ноября, к 12:00 котировки гривни на межбанковском валютном рынке Украины по отношению к доллару повысились до 8,2035/8,2090 грн/долл. по сравнению с 8,2130/8,2210 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 11,0770/11,0885 грн/евро с 11,0825/11,0950 грн/евро на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,2530/02535 грн/рубль с 0,2529/0,2534 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 32,3995 (+0.0295).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3494/1,3496, изменяясь в достаточно узком диапазоне.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,2100/8,2200 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0765/11,0940 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2535/0,2540 грн/рубль.