В Мариуполе активисты и меткомбинаты провели «зеленый субботник»

В Мариуполе состоялся митинг, который прошел под девизом «Вместе мы сделаем больше!». Он состоялся спустя ровно год со дня известного экологического митинга, после которого был налажен постоянный диалог металлургов с громадой Мариуполя.

"Задачи которые ставят мэр города, городской совет, и программа, отрабатываемая Группой "Метинвест", способствуют тому, чтобы сделать наш город краше и чище. Я считаю, что сегодня экология в городе такая, какой не было за все годы советской власти и за 20 лет независимости Украины", - заявил на субботнике почетный президент ММК им.Ильича Владимир Бойко.

В генеральной уборке Мариуполя, кроме жителей города, приняли участие около 200 работников комбинатов имени Ильича и «Азовстали». Совместными усилиями было убрано от мусора почти 11 тыс. квадратных метров.

После субботника состоялся митинг на котором были отмечены наиболее активные жители Мариуполя, сотрудники “Азовстали”, комбината им.Ильича и представители общественных экологических организаций.

Городской голова Юрий Хотлубей поблагодарил сотрудников Группы Метинвест всех участников субботника и активистов принявших участие в озеленении и уборке Мариуполя. «Благодаря работе Группы Метинвест, по проблемам охраны окружающей среды, за год в Мариуполе было сделано очень много. И теперь в центральной части города, Жовтневом и Приморском районах созданы нормальные экологические условия для проживания.

Справка. Благодаря выполнению природоохранных мероприятий на «Азовстали» уже к концу этого года комбинат намерен достичь снижения вредных выбросов в атмосферу на 48%. В реализацию намеченного в этом году запланировано вложить 165 млн.грн. В следующем году будет реализован новый масштабный проект – глобальная модернизация доменной печи №4 с полной реконструкцией очистных сооружений. Работы на домне № 4 уже начались.

На комбинате имени Ильича запланирована реконструкция пылегазоочистных сооружений аглофабрики. Общий бюджет проекта составляет около 300 млн. долларов. Через семь лет будет запущено новое агломерационное производство, которое, станет гораздо более безопасным для экологии города.