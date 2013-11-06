Золотовалютные резервы Беларуси сократились на 574,6 млн долл.

Минск . Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда по итогам октября 2013 года сократились на 574,6 млн долл. и, по предварительным данным, на 1 ноября составили 6 млрд 813,1 млн долл. в эквиваленте.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

В национальном определении объем золотовалютных резервов сократился на 559,3 млн долл. и на 1 ноября 2013 года составил 7 млрд 485,6 млн долл. в эквиваленте.

«Снижение золотовалютных резервов в основном обусловлено погашением в полном объеме внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте правительства Беларуси и Национального банка, в том числе пиковыми выплатами по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда», - отметили в Нацбанке Беларуси.

Справка УНИАН. Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 января 2013 года составляли 8 млрд 95 млн долл. в эквиваленте. В национальном определении объем золотовалютных резервов был равен 8 млрд 763,1 млн долл.