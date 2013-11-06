На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В среду, 6 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2050/8,2100 грн/долл. по сравнению с 8,2035/8,2090 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0830/11,0935 грн/евро с 11,0770/11,0885 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2531/0,2536 грн/рубль с 0,2530/0,2535 на 12:00. В России курс доллар-рубль остался на том же уровне, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,3730 (+0.0030).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3470/1,3530.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,2100/8,2200 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0765/11,0940 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2535/0,2540 грн/рубль.