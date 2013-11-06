Причиной обыска бизнес-центра «Лотос» стала необходимость проверки одного из арендаторов помещений – Миндоходов

Следственные действия в бизнес-центре «Лотос», одним из основателей которого является Алексей Луценко и где располагается офис народного депутата Украины Ирины Луценко, были проведены работниками органов доходов и сборов Украины с целью проверки одного из кабинетов арендатора центра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины в ответ на резонанс, возникший вокруг самого факта обыска в бизнес-центре, принадлежащем семье Юрия Луценко.

«Шестого ноября работники органов доходов и сборов Харьковской области на основании решения Киевского суда Харькова от 31 октября 2013 года провели обыск в одном из кабинетов арендаторов офиса, расположенного в четырехэтажном здании по улице Туполева, 19 в Киеве», - говорится в разъяснении Миндоходов.

Как отмечается, одним из арендаторов является общество, в отношении которого проводится досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в размере порядка 3 млн грн. «Обыск проводился на основании имеющихся в уголовном деле данных о местонахождении в указанном помещении доказательств, имеющих значение», - сообщили в Миндоходов.

По результатам обыска, как сообщается, выявлено и изъято оборудование, на котором установлена информация о теневой деятельности подследственного предприятия.

«Подчеркиваем, что никаких претензий относительно деятельности ООО «Бизнес-центр «Лотос»» (один из основателей – Луценко Алексей Юрьевич), которому принадлежит помещение, следственные подразделения финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины не имеют. Также сообщаем, что обыски в помещениях, которые занимает народный депутат Украины Луценко Ирина Степановна, не проводились», - говорится в сообщении пресс-службы Миндоходов.

В Министерства настаивают, что все следственные действия проводились исключительно в рамках действующего закона и не имеют никакой политической основы.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что представители налоговой милиции захватили помещение бизнес-центра «Лотос», принадлежащего семье Юрия Луценко. По словам пресс-секретаря народного депутата Ирины Луценко Ларисы Сарган, у работников якобы изъяли мобильные телефоны и в помещение не допускали адвокатов.