В шаге от дефолта

Экономические проблемы Украины обостряются - платежный баланс четвертый месяц подряд сведен с дефицитом, а остаток средств на едином счете Госказначейства упал ниже 10-летнего минимума. Это свидетельствуют о нездоровом состоянии экономики страны. Учитывая затянувшийся кризис госфинансов, спад в промышленности, лихорадку на валютном рынке и ухудшение основных макропоказателей, способность Украины платить по счетам снова под вопросом. К тому же последняя техническая миссия МВФ – основного кредитора - так и не стала переговорной. По итогам ее работы Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Украины, считая, что у страны отсутствует стратегия по привлечению валютных займов и реализации масштабных реформ. Кроме этого, по итогам третьего квартала Украина заняла второе место в списке стран мира, близких к дефолту, «поднявшись» на пять позиций. Впереди нас только Аргентина, уже пережившая финансовый крах. Эксперты всерьез заговорили о возможном «апокалипсисе» Украины.

Прогнозы возможных проблем Украины с обслуживанием госдолга появляются ежегодно. Были они и в 2009 году, когда вероятность суверенного дефолта Украины оценивалась международными экспертами в 90%. Тогда при девальвации гривни в 40%, спаде промпроизводства на 30% и росте безработицы на 22% дефолт не состоялся. А не поддавшиеся панике инвесторы рынка еврооблигаций, купившие украинские бонды по цене 40% от номинала, уже через год хорошо заработали, продав их за полную стоимость. Эксперты предсказывали дефолт и в 2012 году, что не помешало Украине, несмотря на неблагоприятную ситуацию на мировых долговых рынках, привлечь почти 5 млрд долл. в результате размещения еврооблигаций. То есть, эксперты, предрекавшие финансовый крах Украины, снова ошиблись.

Тревожные звонки

Нынешней осенью вопрос способности Украины рассчитываться по долгам снова на повестке дня. И в отличие от 2009 и 2012 годов, проблему признает правительство. Премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабмина подтвердил информацию о задержках с перечислениями из бюджета, что, по его словам, связано с «колоссальными выплатами» по обязательствам Украины. «Очевидно, что проблемы в отдельных секторах экономики прямо влияют на выполнение бюджета. То, что мы пока еще не достигли ожидаемого восстановления роста в реальном секторе экономики, ограничивает возможности бюджета осуществлять все запланированные расходы», - сказал Азаров. По его словам, реальный прирост доходов госбюджета за 9 месяцев не соответствовал ожиданиям правительства.

Сложности, возникшие с наполнением государственной казны, привели к массовому блокированию Госказначейством финансов на счетах местных бюджетов. На сегодняшний день в Украине практически не осталось региона, в котором не было бы проблем с социальными выплатами. «Есть проблема невыплат из бюджета. На 21 октября по Львовщине не проплачено 593 млн грн платежей, задолженность растет - уже свыше 12 млрд грн, и до конца года эта сумма может вырасти кратно», - обрисовал проблему по примеру лишь одного региона заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Степан Кубив.

Таким образом, госбюджет продолжает оставаться дефицитным, поступления в казну оставляют желать лучшего. Как результат - финансирование защищенных статей, составляющих львиную долю расходов бюджета, под угрозой.

Причиной снижения доходов является плачевное состояние экономики, темпы роста которой отрицательные. По оценкам экспертов, в нынешнем году Украине «повезет», если рост составит хотя бы 1%. Но МВФ прогнозирует рост на уровне 0,4%, Всемирный банк – 0%, аудиторская компания EY - 0,3%, Европейская бизнес ассоциация – 0%, Fitch Ratings - 0%. Возможный незначительный рост может состояться за счет статистического эффекта - в результате снижения объема импорта газа. Предпосылки для скромных прогнозов есть.

И все же, экономика Украины сокращается пятый квартал подряд, и падение только усиливается, несмотря на низкую сравнительную базу прошлого года. Золотовалютные резервы сведены к минимуму, а валютные поступления не покрывают дефицит платежного баланса, в том числе из-за торговой войны с Российской Федерацией. А система дефицита ресурсов влечет за собой угрозу невыполнения внешних обязательств, иными словами, дефолт…

Долг все растет

«Стабильный» дефицит торгового баланса в сочетании с дефицитным бюджетом и искусственным сдерживанием роста валютного курса на внутреннем рынке приводит к неэффективному использованию займов. А они неуклонно растут, но полученные средства в основном используются для погашения прошлых долгов, валютных интервенций и «залатывания» дыр в платежном балансе. В комплексе с неблагоприятным инвестиционным климатом в стране, что неоднократно отмечали международные эксперты, это приводит к обвалу суверенных рейтингов и дальнейшему увеличению стоимости заимствований. Получается замкнутый круг — Украине нужны займы для обеспечения роста, но его нет в результате давления привлеченных кредитов.

«Несмотря на увеличение госдолга, мы не видим роста промышленного производства, поскольку наша экономика неэффективна. Необходимо активное стимулирование бизнеса и потребительского кредитования, поскольку очевидно, что выплата текущих долгов за счет новых заимствований сама по себе не может привести к росту экономики», - отметил в комментарии УНИАН финансовый аналитик консалтинговой компании «Альпари» Александр Михайленко.

По данным рейтингового агентства Fitch, до конца года Украине необходимо погасить долг и выплатить по нему проценты перед МВФ на общую сумму 1,9 млрд долл. А в 2014 году выплаты по госдолгу, включая обязательства перед МВФ и займы «Нафтогаза», составят 8,2 млрд долл. - более трети золотовалютных резервов. И если Украина не сможет привлечь кредит, учитывая отсутствие суверенных заимствований, неизменный дефицит счета текущих операций, продолжающийся отток капитала, к концу года резервы практически истощатся.

По оценке Fitch, при благоприятном сценарии к середине 2014 года резервы Украины составят лишь 14 млрд долл.

По мнению руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, даже 20 млрд долл. валютных резервов - уже красный сигнал для валютной стабильности. «Дальнейшее снижение, особенно до уровня 14 млрд долл. валютных резервов, будет означать для инвесторов, что у страны нет шансов уйти от валютного кризиса» - считает эксперт.

Это, в свою очередь, обвалит национальную валюту, внешние займы стану еще дороже. Тем не менее, учитывая общую макроэкономическую ситуацию в стране и грядущие перспективы снижения товарооборота с Россией, наращивать внешний и внутренний долг придется, независимо от его стоимости, даже втридорога.

В поисках средств

Стоимость займов уже сейчас немаленькая, а в виду всех рисков она будет продолжать расти. «Если инвесторы не хотят давать деньги за «дешево» стране с плохим торговым балансом, низкими валютными резервами и разворачивающимся фискальным кризисом, то этому есть объективные причины», - отмечает Паращий.

Инвесторы, действительно, считают вложения в Украину все более и более рискованными. Один из наиболее наглядных индикаторов дефолтного риска - величина кредитно-дефолтных свопов (CDS), или так называемой «страховки от дефолта», которая включается в стоимость займов. В сентябре показатель резко вырос, превысив отметку в 1000 базовых пунктов, что является двухлетним максимумом. Еще в начале года он был на уровне 594 пункта, а в середине июля - 813 пунктов. Подорожание «страховки» автоматически повысило стоимость и так слишком дорогих заимствований.

По мнению отечественных экспертов, показатели кредитных дефолтных свопов (CDS) не являются источником точных объективных данных. «Кредитно-дефолтные свопы, как и любые другие фондовые диревативы, - спекулятивные инструменты. Действительно, инвесторы смотрят на эти показатели при покупке еврооблигаций, но при этом самостоятельно оценивают привлекательность тех или иных ценных бумаг», - полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Украина с 2009 года входит в ТОП-10 стран с наибольшей вероятностью дефолта. При этом, согласно данным ежеквартального отчета S&P Сapital IQ, по итогам третьего квартала страна ухудшила свои позиции на 5 пунктов, опередив в рейтинге Кипр и пропустив вперед только Аргентину, пережившую финансовый крах. Показатель вероятности дефолта Украины (рассчитываемый на основании рыночных котировок кредитных дефолтных свопов) вырос до 54,34% с 44,25% во втором квартале 2013 года.

Причиной резкого роста свопов в сентябре стало понижение суверенного рейтинга Украины агентством Moody’s до преддефолтного уровня. Но в октябре показатель опустился до 910 пунктов. А во время работы миссии МВФ в Украине рост повторился. По мнению Михайленко, это свидетельствует о том, что инвесторы скептически относятся к позитивному результату переговоров.

Визит миссии Фонда показал, что принятие решения о возобновлении сотрудничества с Киевом вновь затягивается, а это только увеличивает риски неплатежеспособности Украины. Кроме того, в очередной раз МВФ продемонстрировал непреклонность в плане своих требований, причем они повышаются. «По большому счету, даже иностранцы понимают, что шанс договориться с Фондом существует только до конца 2013-го года», - подчеркивает Паращий. По его словам, в предвыборный 2014 год власть никаких непопулярных решений принимать не будет, а МВФ не согласится и далее поддерживать провальную программу без каких-либо изменений в бюджетной и валютной политике Украины.

Кредит МВФ до конца года стал бы «палочкой-выручалочкой» для украинской власти, а также пропуском к дополнительному дешевому финансированию от ЕС в объеме 610 млн евро на 15 лет и других международных кредиторов, для которых взаимоотношения страны с Фондом являются своего рода индикаторов благонадежности. Также наградой за дружбу с МВФ станет стоимость размещения евробондов Украины на международных рынках. Но пока Фонд денег не дает.

От дефолта спасут… выборы и Нацбанк

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, серьезных потрясений для Украины в виде дефолта или «шатдауна», наподобие недавнего американского, ожидать не следует по политическим соображениям. По словам Бортника, дефолт - фактически признание власти в неспособности разрешить проблемы как экономические, так и с кредиторами. «В преддверии президентских выборов в Украине я не вижу возможности для нашей власти признать, что она не может выполнять свои экономические обязательства. Власть найдет способ, как решить вопросы с МВФ, как рассчитаться с кредиторами», - считает Бортник.

По словам руководителя аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игоря Путилина, у Нацбанка есть в распоряжении административные и регуляторные рычаги, чтобы повлиять на ситуацию. Правда, эти «административные рычаги» могут стоить Украине резкого ослабления курса гривни, что, в свою очередь, существенно увеличивает риски приближения дефолта.

«В последние месяцы мы видим активное включение в процесс Нацбанка по разным схемам, что проявляется в агрессивном увеличении монетарной базы. Если это будет происходить на фоне ослабления валюты, можно будет говорить о дефолте. Вовсе не обязательно, что дефолт состоится уже завтра, но повышенные риски его возникновения существуют», – считает директор Центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Дмитрий Боярчук.

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейший ход развития событий в Украине можно будет прогнозировать после саммита в Вильнюсе, на котором планируется подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, и выплаты 1,7 млрд долл. обязательства перед МВФ. И первое и втрое расписано на ноябрь.

По сути, для любой страны, имеющей долги, так или иначе, существует риск дефолта. Ситуация в Украине непростая, потому что долгов много. По оценкам экспертов, в этом году прямой внешний госдолг превысил размер внутренних валютных резервов Украины. Хотя этот факт и прошел незамеченным, для инвесторов он стал своеобразным сигналом. Кроме того, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС на первом этапе может усугубить проблемы дефицитной внешней торговли вследствие возможного снижения экспорта в РФ и роста импорта из стран Евросоюза. А сдерживание курса национальной валюты и отсутствие четкой договоренности с нашим ключевым кредитором - МВФ еще более увеличивают дефолтные и девальвационные риски. По мнению экспертов, в данный момент поводов для паники нет. Но, как это не печально, непопулярные меры в виде повышения цен на газ для населения и более гибкого валютного курса, на чем настаивает МВФ, переходят в разряд реальных. Для нашей страны принципиально важно продвижение в переговорах с Фондом - новый кредитный транш позволит решить многие вопросы. Осталось узнать, пойдет ли власть на уступки, чтобы избежать дефолта.

Ксения Обуховская (УНИАН)