Кабмин завтра рассмотрит вопрос о договорах Таможенного союза, к которым можно присоединиться

Кабинет министров Украины на заседании в четверг намерен рассмотреть вопрос о международных договорах Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, к которым могла бы присоединиться Украина, говорится в повестке дня завтрашнего заседания Кабмина, обнародованной на правительственном сайте.

На заседании правительства также планируется рассмотреть вопросы о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных на 2013 год Аппарату Верховной Рады, Службе безопасности и Министерству внутренних дел Украины.

Кроме этого, запланировано рассмотрение проекта изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств, а также проект изменений в Налоговый кодекс Украины относительно использования понятия "обычная цена".

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству доходов и сборов, Министерству иностранных дел под председательством вице-премьер-министра Юрия Бойко разработать практический алгоритм и механизм взаимодействия с Таможенным союзом и в дальнейшем с Евразийским экономическим союзом в условиях действия зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.

Украина планирует в конце ноября подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее создание зоны свободной торговли.

В связи с этим Российская Федерация опасается роста дешевого европейского импорта через Украину. Власти России не раз заявляли, что будут вынуждены ввести защитные меры, что закроет российский рынок и для украинских товаров.

Одновременно Украину приглашают в Таможенный союз и уже предоставили ей статус наблюдателя, однако Киев заявляет, что не готов к полноценному вступлению в ТС.