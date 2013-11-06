Миндоходов разработало правила для упрощенного прохождения таможенных процедур

Министерство доходов и сборов Украины разработало правила получения предприятиями статуса уполномоченного экономического оператора, позволяющего использовать режим специальных упрощений, предусмотренных Таможенным кодексом Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов, проект соответствующего приказа размещен на веб-портале министерства.

«Предприятия со статусом уполномоченного экономического оператора получат возможность автоматически предоставлять таможням заявленную таможенную стоимость при минимуме документов, а также размещать без участия таможни товары на складах, выгружать товары и снимать пломбы», - разъяснили в Миндоходов.

Как отмечается, получить статус уполномоченного экономического оператора может предприятие, которое на протяжении не менее трех лет осуществляло внешнеэкономическую деятельность, отвечая требованиям отчетности, платежеспособности и стандартам безопасности.

«Разработанный приказ будет способствовать внедрению европейских стандартов в регулировании деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности. Национальные стандарты таможенных процедур приблизятся к европейским, а это позволит упростить таможенный контроль стран ЕС в отношении тех украинских предприятий, которые работают прозрачно и пользуются хорошей репутацией», - говорится в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Миндоходов Александр Клименко отмечал, что Министерство доходов и сборов Украины продолжает внедрять европейские стандарты в вопросе регулирования деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности, таким образом рассчитывая облегчить выход украинских предприятий на рынки ЕС и других стран - торговых партнеров Украины.