Присоединение к Таможенному союзу усилит риски девальвации гривни - Данилишин

Присоединение Украины к Таможенному союзу усилит риски обесценивания гривни в результате широкого использования механизма девальвации национальных валют странами объединения для стимулирования экспорта, сообщил экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин в комментарии УНИАН.

Как отметил эксперт, Украина может присоединиться к отдельным соглашениям ТС при согласии стран - участников, но необходимо учитывать существующие риски. Прежде всего, это валютный риск, поскольку в странах Таможенного союза регулярно происходят существенные колебания курсов национальных валют. «В условиях широкого использования девальвации национальных денежных единиц для стимулирования экспорта странами ТС, Украине будет трудно удерживать стабильную курсовую политику, которая сложилась в последние 2 года. Учитывая специфику структуры экспорта - импорта Украины с РФ, значительные курсовые колебания будут расшатывать платежный баланс Украины», - сказал Данилишин.

Вступление в Таможенный союз, по мнению эксперта, приведет к росту товарооборота с Россией и расчетов в российских рублях, при этом осуществлять такие расчеты будут российские банки. «В условиях значительной роли России во внешнеторговом обороте Украины, расширение использования российского рубля во внешнеэкономических отношениях Украины с Россией приведет к тому, что ключевыми реализаторами соответствующих транзакций будут российские государственные банки и их дочерние подразделения в Украине», - пояснил он.

По мнению Данилишина, основные риски финансового сближения заключаются в реализации стратегических намерений России по созданию единого валютного пространства на территории ЕврАзЭС. «Свидетельством этому является и растущая доля рубля во внешнеторговых расчетах. Усиление российского рубля, его приближения к свободной конвертируемости в долгосрочной перспективе открывает ему возможность получения статуса региональной резервной валюты», - отметил он.

По словам эксперта, целенаправленная игра на понижение курса российского рубля осложнена большими объемами экспорта энергоносителей и стабильно высокой ценой на нефть. «Это может быть также дестабилизирующим фактором относительно гривны, для которой более выгодной привязка к доллару США или евро», - резюмировал Данилишин.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует девальвацию гривни до 9,5 грн/долл. в 2014 году против ожидаемых 8,2 грн/долл. в 2013 году, принимая во внимание меры правительства по защите валютного курса за счет уменьшения валютных резервов на фоне прогнозируемого сокращения экономики в 2013 году.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября в 21,656 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл. По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Нацбанк до конца текущего года удержит свои золотовалютные резервы на уровне 20 млрд долл. По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

В сентябре спрос на валюту на наличном рынке превысил ее предложение второй месяц подряд после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года. В сентябре чистая покупка наличной валюты населением составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл. Национальный банк в сентябре после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, в сентябре 2013 года объем интервенций составил 582,5 млн долл. (в эквиваленте).

Украина планирует в конце ноября подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее создание зоны свободной торговли. В связи с этим Российская Федерация опасается роста дешевого европейского импорта через Украину. Власти России не раз заявляли, что будут вынуждены ввести защитные меры, что закроет российский рынок и для украинских товаров. Одновременно Украину приглашают в Таможенный союз и уже предоставили ей статус наблюдателя, однако Киев заявляет, что не готов к полноценному вступлению в ТС.