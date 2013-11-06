Власти США могут подать в суд на банк Wells Fargo за мошенничество

Власти США в течение года изучали деятельность отдела Wells Fargo специализирующегося на продаже ипотечных облигаций.

Согласно докладу, полученному в результате этой работы, банк периодически нарушал нормы Закона о реформе финансовых учреждений и о восстановлении их деятельности, сообщают Вести Экономика.

В рамках этого закона, имеющего 10-летний срок давности, власти страны могут подать в суд на банк за мошенничество, которое может негативно отразиться на системе страхования вкладов.

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