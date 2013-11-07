Чистая прибыль Commerzbank за 9 месяцев сократилась более чем на 96%

Чистая прибыль Commerzbank AG, второго по величине активов банка Германии, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре составила 26 миллионов евро, что на 96,2% ниже аналогичного показателя годичной давности, передает ПРАЙМ.

Чистый процентный доход банка сократился на 6,1% - до 4,47 миллиарда евро.

Как сообщал УНИАН, Commerzbank AG, первоначально - Commerz- und Disconto-Bank, был основан в 1870 году в немецком Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz- und Disconto-Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в столицу Германии Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2012 года компания «Смарт-холдинг» закрыла сделку по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум» у Commerzbank AG.

Ранее Commerzbank заявлял, что к 2017 году планирует сократить свой штат на 4-6 тысяч человек, что уже в первом квартале 2013 года позволит сэкономить до 500 миллионов евро.

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