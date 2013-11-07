Чистая прибыль Credit Agricole за 9 месяцев составила 3,84 млрд евро

Чистая прибыль французского банковского гиганта Credit Agricole SA по итогам девяти месяцев 2013 года составила 3,843 миллиарда евро против убытка в 535 миллионов евро годом ранее, передает ПРАЙМ.

При этом операционная прибыль банковской группы в отчетном периоде выросла на 5% по сравнению с январем-сентябрем 2012 года и составила 5,655 миллиарда евро. Выручка банковской группы составила 23,28 миллиарда евро, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

За третий квартал Credit Agricole получил чистую прибыль в размере 1,43 миллиарда евро против убытка в 2,2 миллиарда евро за тот же период прошлого года. Операционная прибыль возросла в 2,5 раза и составила 1,92 миллиарда евро. Выручка увеличилась на 11,5% - до 7,65 миллиарда евро.

К концу отчетного периода норматив достаточности капитала (core tier 1 ratio) увеличился до 9,4% с 8,6% к концу июня текущего года.

"Благодаря динамизму нашей сети розничных банков группа в очередной раз доказала свою первоочередную роль в финансировании экономики Франции", - заявил председатель совета директоров Жан-Мари Сандер.

Credit Agricole берет свое начало с создания региональных сельскохозяйственных кредитных учреждений во Франции в конце XIX века. Окончательное оформление банка в единую структуру было завершено в 1926 году, и на данный момент банк является одним из крупнейших во Франции. Штаб-квартира расположена в Париже, число сотрудников превышает 85 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, французский Credit Agricole является основным владельцем «Креди Агриколь Банка» (99,9955% акций банка, до марта 2011 года - «Индекс-Банк»). «Креди Агриколь Банк» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

«Креди Агриколь Банк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нарастил прибыль в 37 раз — до 176,697 млн грн.