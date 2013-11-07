В России продовольственная инфляция не поддается сдерживанию - СМИ

В России продовольственная инфляция растет опережающими темпами и по итогам года может достичь, по некоторым оценкам, 11%, что значительно выше роста цен в среднем, пишут "Известия".

Аналогичными темпами стоимость продовольствия увеличивалась в 2007–2010 годах, отметила заместитель начальника управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Ирина Епифанова. Но тогда, говорит она, это объяснялось кризисом. В нынешней ситуации пока трудно оценить весь комплекс причин, который привел к росту цен.

При этом в ФАС заявляют, что антимонопольные процедуры не могут оперативно остановить рост цен на продукты питания. В настоящее время ведомство инициировало расследования по монопольным сговорам среди сельхозпроизводителей в Ставропольском крае, Ульяновской и Липецкой областях. Также ведомство возбудило антимонопольные дела по торговым сетям «Ашан», «Атак», «МЕТРО Кэш энд Керри». Как сообщила «Известиям» Ирина Епифанова, ведомство также проводит расследование причин роста цен на ряд продуктов питания — в частности, на яйца, молоко, картофель, рыбу и икру. В этом году самыми быстрорастущими в потребительской рознице оказались цены именно на эту продукцию. По данным Росстата, молоко по сравнению с 2012 годом подорожало на 25%, картофель — на 23%, рыба лососевых пород — на 8%, а икра — на 20%.

В качестве возможных причин такого роста цен отраслевики называют и подорожание комбикормов для скота, и дефицит молочного сырья, и возможный сговор среди розничных продавцов в ряде регионов.

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, рост цен на яйца может остановиться в Рождественский пост, так как сезонно спадет спрос на данный продукт. Что касается цен на картофель, то здесь у государства есть возможность остановить спекулятивный рост цен, снизив или отменив ввозные пошлины на этот продукт, как это было сделано при подорожании гречневой крупы. В Национальной ассоциации производителей молока «Союзмолоко» отмечают, что рост цен на питьевое молоко может быть приостановлен только за счет увеличения субсидий для производителей.

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