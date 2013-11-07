РФ скорректировала прогноз развития экономики до 2030 года, худший сценарий стал базовым

Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз социально-экономического развития до 2030 г. Оценка внешних условий практически не изменилась, пересмотр связан с внутренними условиями, говорится в документе. В их числе — резкое торможение экономики, замораживание тарифов, пересмотр ожиданий по инвестициям, пишут "Ведомости".

В апреле, утверждая долгосрочный прогноз, правительство выбрало в качестве базового сценария развития страны инновационный — средний между худшим (консервативным) и лучшим (форсированным). К сентябрю правительство передумало и остановилось на консервативном варианте. Но и он в сравнении с апрелем ухудшился.

Темпы роста экономики в 2013-2030 гг. будут в 1,5 раза ниже, чем предполагалось весной, — в среднем 2,8% против 4,3% — и будут отставать от роста мировой экономики. К 2030 г. доля России в мировом ВВП уменьшится до 3,4% с 4% в 2012 г.

К 2030 г. Россия останется страной с доминирующим нефтегазовым сектором, плохими дорогами, низким уровнем медицины, высокими региональными различиями в уровне жизни, оттоком капитала и профицитом бюджета. И по-прежнему будет отставать по качеству жизни и от развитых стран, и от средних для ОЭСР значений.

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