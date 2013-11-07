Банки объяснили, на что не распространяется обязательная продажа валюты

Требования Национального банка Украины по обязательной продаже не распространяются на внешние заимствования государства, валютные поступления в рамках международных договоров Украины и на кредиты, привлеченные под госгарантии, сообщила УНИАН Независимая ассоциация банков Украины со ссылкой на разъяснения регулятора от 5 ноября.

«Требования постановления №163 по обязательной продаже поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц (в том числе уполномоченных банков) и физических лиц - предпринимателей не распространяются на поступления кредитов (займов), привлекаемых под государственные гарантии, поступления кредитов (займов) и международной технической помощи от международных финансовых организаций», - отмечается в сообщении НАБУ.

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По информации ассоциации, речь идет о международных финансовых организациях, членом которых является Украина, а также в отношении которых Украина обязалась обеспечивать правовой режим как для международных финансовых организаций.

Также в сообщении НАБУ отмечается, что средства в иностранной валюте, поступающие от международных финансовых организаций на счета Минфина, Госказначейства и распорядителей средств госбюджета, являются внешними заимствованиями государства, и на них действие требований по обязательной продаже также не распространяется.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №381 от 25 сентября расширил действующие требования по обязательной продаже валюты. В частности, действие нормы относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте распространяется не только на валютную выручку резидентов от продажи товаров по внешнеэкономическим договорам, но и на все поступления в иностранной валюте из-за границы в адрес юридических лиц (кроме уполномоченных банков) и физических лиц-предпринимателей. Кроме этого, данная норма также распространяется на собственные операции уполномоченных банков по внешнеэкономическим договорам.

Согласно разъяснениям регулятора, требования по обязательной продаже распространяются на поступления средств на счета резидентов и иностранных инвесторов в форме иностранных инвестиций в Украину, поступления на счета резидентов за пределами Украины и возврат собственных средств юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, ранее перечисленных по внешнеэкономическим договорам и полученных обратно в связи с невыполнением таких договоров.

Национальный банк имеет право временно (сроком до 6 месяцев) вводить норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте, а также право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, в рамках Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

19 ноября 2012 года НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

17 мая 2013 года Национальный банк Украины своим постановлением продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки, а также сохранил введенное одновременно с обязательной продажей валютной выручки ограничение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в 90 дней.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл. меньше показателя на 1 сентября, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл. По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ удержит размер резервов до конца года на уровне 20 млрд долл., и их дальнейшая динамика зависит от долговой политики государства и поведения регулятора на валютном рынке.