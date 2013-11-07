Правительство Италии продало облигации на 30 млрд долл.

Правительство Италии продало розничным инвесторам облигации, доходность которых привязана к инфляции, на рекордную сумму в 22,3 млрд евро (30 млрд долл.). Это позволит министерству финансов сократить объем торгов на долговом аукционе в текущем году, сообщают Вести.ru.

Изначально было объявлено, что заявки будут приниматься до 8 ноября, однако уже в среду правительство заявило, что закроет книгу заявок из-за высокого спроса.

По заявкам, объем достиг 16,8 млрд евро, что почти в два раза превышает количество проданных облигаций в первый день торгов, прошедших в апреле текущего года. В среду, 6 ноября, министерство финансов получило заказы еще на 5,4 млрд евро.

Объем реализованных долговых обязательств является самым масштабным среди европейских правительств, после того, как Италия в течение четырех дней продала облигации на 18 млрд евро.

В прошлом году министерство финансов страны предприняло попытки привлечения средств своих граждан, которые как известно являются крупнейшими вкладчиками в Европе, чтобы справиться с госдолгом в 2 трлн евро , а долговой кризис в свою очередь спровоцировал отток зарубежного капитала.

По итогов предыдущих четырех раундов торгов облигациями, правительство привлекло более 44 млрд евро.