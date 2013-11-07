В Украине второй месяц подряд зафиксирована базовая инфляция 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2013 года сохранилась на уровне 0,1% (БИПЦ – 100,1%), при этом показатель базовой инфляции зафиксирован второй месяц подряд после нулевого или отрицательного показателя базовой инфляции с начала года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в октябре против декабря 2012 года базовая дефляция замедлилась до 0,1% (БИПЦ - 99,9%). В годовом выражении, к октябрю 2012 года, сохранилась инфляция на уровне 0,1% (БИПЦ - 100,1%). За январь-октябрь 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохранилась инфляция на уровне 0,3% (БИПЦ - 100,3%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, при этом рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован впервые с мая текущего года. В годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%. Отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении в октябре зафиксировано третий месяц подряд после нулевого значения в июле, ранее этот показатель также был отрицательным.

Последний раз инфляция в годовом выражении была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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