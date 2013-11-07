В НБУ рассказали, что сделает кредиты для бизнеса более доступными

Ощутимое снижение процентных ставок по кредитам для бизнеса возможно при совершенствовании защиты прав кредиторов и улучшении состояния самого бизнеса, сообщила УНИАН пресс-служба Национального банка Украины на запрос относительно возможных шагов регулятора по удешевлению кредитов для бизнеса по поручению премьер-министра Николая Азарова.

По информации Нацбанка, существенное и резкое снижение процентных ставок возможно лишь при решении ряда институциональных и структурных проблем. Стоимость кредитов остается высокой за счет такой составляющей, как «премия за риск», что связано со значительными рисками ведения банковской деятельности и сложностями ведения бизнеса заемщиками банков.

«Проблемы с выполнением судебных решений часто приводят к невыполнению обязательств заемщиками. Речь идет о признании недействительными кредитных договоров (решения судов в пользу заемщика) и затягивании сроков исполнения решений суда. В то же время, сложности ведения бизнеса заемщиками банков на фоне неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры влекут риски несвоевременного выполнения ими обязательств перед банками», - отмечается в сообщении.

Согласно данным НБУ, в январе-сентябре 2013 года общий объем кредитов субъектам хозяйствования вырос на 7,1%, что вдвое больше прироста за аналогичный период прошлого года (3,5%). Средневзвешенная процентная ставка по кредитам субъектам хозяйствования в нацвалюте в октябре 2013 года (по состоянию на 25 октября) снизилась до 14,3% с 16,7% в декабре 2012 года.

Также сообщается, что Национальный банк принимает меры для снижения стоимости кредитов для бизнеса. В частности, в текущем году была дважды снижена учетная ставка и ставки по кредитам рефинансирования, активно проводились операции по поддержке ликвидности банков, введены более гибкие требования по формированию банками обязательных резервов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства 23 октября назвал недостаточным уровень кредитования украинской экономики. Азаров поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову совместно с Нацбанком представить на рассмотрение правительства предложения по развитию кредитования, в том числе по механизмам удешевления кредитного ресурса для предприятий до конца года до 14% годовых, поскольку, по его мнению, привлекать финансовые ресурсы под 20% годовых может себе позволить только спекулятивный бизнес.

Эксперты называют поручение правительства по снижению ставок по кредитам для бизнеса до 14% годовых к концу года невыполнимым, и полагают, что предложения по снижению процентных ставок по банковским кредитам для бизнеса должны исходить от правительства, а не от Национального банка или коммерческих банков.

По информации Нацбанка, общий объем остатков по кредитам банковской системы в сентябре вырос на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн, в том числе по кредитам юрлицам - на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн. В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 0,2 п.п. - до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п. - до 9,66% (с 9,74%).