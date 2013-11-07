Рост ВВП Украины в 2013 году составит 0,1% - аудиторская компания EY

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») третий раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,1% с прогнозируемых ранее 0,3%, сообщила компания в ежеквартальном обзоре быстроразвивающихся рынков.

Согласно обзору, текстом которого располагает УНИАН, низкий уровень промышленного производства и экспорта продолжают тормозить процессы восстановления экономики. "После незначительного роста, наблюдавшегося в этом году, постепенное восстановление экономики в ЕС и России может привести к улучшению макроэкономических показателей в Украине в 2014-2016 годах вследствие увеличения экспорта. Однако также потребуется возобновление двусторонних или многосторонних кредитов для финансирования большого бюджета и дефицита платежного баланса", - отмечается в сообщении.

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Компания прогнозирует рост ВВП на 2,5% в 2014 году, который постепенно может подняться до 5% в 2016 году.

"Однако политическая нестабильность в свете президентских выборов в начале 2015 года может негативно повлиять на экономические перспективы", - полагают аналитики EY.

По оценкам экспертов EY, номинальный ВВП Украины в 2013 году составит 165,6 млрд долл. США, ВВП на душу населения – 3,704 тыс. долл. США (в текущих ценах). В 2014 году рост ВВП составит 2,5% (номинальный ВВП - 168,2 млрд долл.; 3,784 тыс. долл.), в 2015 - 4,5% (182,6 млрд долл.; 4,129 тыс. долл.), в 2016 – 4,8% (200,3 млрд долл.; 4,553 тыс. долл.), в 2017 – 4,6% (219,9 млрд долл.; 5,026 тыс. долл.).

Дефицит государственного бюджета, по ожиданиям EY, в текущем году вырастет до 5,7% ВВП, в 2014 - снизится до 5,2%, в 2015 - до 4,4%, в 2016 – до 3,4%, в 2017 — до 2,4%.

Уровень инфляции (индекс потребительских цен), по прогнозам компании, составит 0,5% в 2013 году, 6% - в 2014, 5,5% - в 2015, 2016 и 2017 годах.

«После резкого снижения уровня инфляции в прошлом году, в 2014-2017 годах темпы инфляции вырастут до 5-6%, поскольку большой бюджетный дефицит (около 6% ВВП в 2013 году) может привести к отмене субсидий на электроэнергию и потребительские товары", отмечается в сообщении. По оценкам EY, это может способствовать привлечению инвестиций путем снижения реальных процентных ставок, но затормозит монетарное стимулирование и может оказать давление на гривну, которая уже подвергается риску в результате дефицита платежного баланса и истощения валютных резервов в связи с долговыми выплатами.

Дефицит текущего счета платежных операций, по прогнозам EY, в 2013 году составит 7,4% ВВП, в 2014 – 6,8%, в 2015 – 6,2%, в 2016 – 5,5%, в 2017 - 4,9%.

Валовой внешний долг, как прогнозирует компания, в 2013 году установится на уровне 94,2% ВВП, в 2014 - 98,2%, в 2015 – 95,4%, в 2016 – 91,4%, в 2017 — 87,2%.

Обменный курс доллара США (средний за год), по оценкам компании, по итогам 2013 года составит 8,1 грн/долл., в 2014 - 8,6, грн/долл., в 2015 г. – 8,7 грн/долл., в 2016 г. – 8,8 грн/долл., в 2017 г. – 8,9 грн/долл.

Процентная ставка по краткосрочным займам, по оценкам EY, сохранится на уровне 7,0% в текущем году, вырастет до 7,1% в 2014 и 2015 гг., и вернется к прежнему уровню в 7% в 2016 г., в 2017 - 7,1%.

«Низкий уровень импорта помогает сдерживать рост дефицита платежного баланса (который в 2013 году снизился до 7,4% от ВВП). В то же время, значительные расходы на обслуживание долга и низкий уровень резервов означают, что вскоре понадобится новый целевой кредит МВФ или новые двусторонние кредиты. Перспективы притока капитала могли бы улучшиться в результате подписания соглашения об ассоциации с ЕС, хотя это может привести к напряженности в отношениях с Россией», - приводятся в отчете слова управляющего партнера EY в Украине, сопредседателя Центра по исследованию развивающихся рынков EY Global Алексея Кредисова. По его словам, для привлечения иностранных инвестиций Украине необходимы структурные реформы и облегчение условий ведения бизнеса.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года ускорилось до 1,5%, при этом экономика Украины демонстрирует спад пятый квартал подряд. По сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора падение ВВП замедлилось до 0,4%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, МВФ прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, ЕБА – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 году должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП – 3,4%. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует позитивный рост ВВП по итогам года, но меньше планового показателя в 3,4%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.