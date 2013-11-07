Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%

Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, также не были изменены объемы покупки облигаций, так как экономика Великобритании показывает признаки восстановления, сообщают Вести.ru.

Программа покупки облигации была сохранена на уровне 375 млрд фунтов стерлингов, что соответствует прогнозам экономистов, опрошенных Bloomberg. Руководства Банка Англии в августе заявило, что сохранит объемы покупок без изменения до конца 2016 г.

Руководство Банка Англии ранее заявляло, что не будет рассматривать повышение процентных ставок, до тех пор пока уровень безработицы не снизится до 7% или ниже.

Тем не менее ставки могут быть повышены, если прогнозы по инфляции будут предполагать сохранение показателя ниже 2,5% в течение 18-24 месяцев. Инфляция в Великобритании в сентябре осталась неизменной на уровне 2,7%. При этом инфляция продолжает превышать темпы роста заработной платы в стране.

Сейчас цель по инфляции составляет 2%, но повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией пока невозможно, так как уровень безработицы слишком высок.