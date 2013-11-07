Apple вновь стала самым дорогим брендом мира по версии Forbes

Компания Apple признана самым дорогим брендом в мире в 2013 году. В рейтинге журнала Forbes, опубликованном в последнем номере издания, информационно-технологический гигант из Купертино (штат Калифорния) в очередной раз оказался на первом месте, передает ИТАР-ТАСС.

По данным аналитиков, стоимость бренда Apple в этом году составила 104,3 млрд долларов, что на 20% выше аналогичной оценки прошлого года и практически вдвое больше стоимости второй по списку компании - Microsoft. Бренд крупнейшего в мире производителя программного обеспечения специалисты оценили в 56,7 млрд долларов.

Третью позицию в рейтинге заняла компания Coca-Cola, стоимость торговой марки которой составила 54,9 млрд.

В пятерку лидеров также вошли ИТ-корпорации IBM и Google - они расположились на четвертой и пятой строчке списка самых дорогих торговых марок с оценочной стоимостью брендов 50,7 и 47,3 млрд долларов соответственно.

В конце сентября газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на отчет американского консалтингового агентства "Интербренд" также опубликовала рейтинг самых дорогих торговых марок. Тогда стоимость бренда Apple специалисты оценили в 98,3 млрд долларов. В десятку самых дорогих торговых марок мира, по версии "Интербренд", вошли также Microsoft, Intel и Samsung. Впервые за 14 лет с первой на третью позицию в этом перечне опустилась компания Coca-Cola.