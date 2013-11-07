ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до рекордно низкой отметки

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг неожиданно решил понизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до новой рекордно низкой отметки в 0,25%, следует из пресс-релиза регулятора, пишет ПРАЙМ.

Ставка по депозитам сохранена на нулевом уровне, маржинальная ставка понижена на 0,25 процентного пункта - до 0,75%. Решения регулятора вступают в силу с 13 ноября.

Аналитики ожидали, что базовая процентная ставка будет сохранена на отметке 0,5%.