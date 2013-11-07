Украинцев просят сверить данные реестра плательщиков налога на недвижимость

Министерство доходов и сборов Украины продолжает формировать реестр плательщиков налога на недвижимость и напоминает гражданам о необходимости провести сверку данных реестра в части количества объектов недвижимости, находящихся в собственности, и размеров жилой площади. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов, сверка поможет избежать недоразумений при начислении сумм налога в следующем году.

«Региональные подразделения Миндоходов уже направили приглашения с просьбой провести сверку тем налогоплательщикам, которые, по данным реестра, являются потенциальными налогоплательщиками», - разъяснили в Миндоходов, напомнив, что плательщики налога уже с апреля 2014 года будут получать квитанции с суммами налога, необходимого к уплате в течение двух месяцев с момента получения таких квитанций.

«Во избежание ажиотажа, очередей и лишней напряженности специалисты Миндоходов предлагают собственникам недвижимости заранее – до 31 декабря 2013 году сверить свои данные. Для этого необходимо обратиться в налоговые инспекции по месту регистрации с оригиналами документов о праве собственности на имущество. В противном случае, налог будет начисляться в соответствие с той информацией, которая есть у Миндоходов», - отмечается в разъяснении министерства.

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года в Украине вступила в силу норма Налогового кодекса, согласно которой жилая недвижимость, пребывающая в собственности физических или юридических лиц, включая нерезидентов, облагается налогом. Однако Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, вплоть до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков такого налога.

Президент Украины Виктор Янукович в августе подписал закон, предполагающий отсрочку налогообложения недвижимости до 1 января 2014 года и изменение определения объекта налогообложения.

Объектом налогообложения служат квартиры и дома, превышающие площадь в 120 кв. м и 250 кв. м соответственно. Кроме того, подлежит налогообложению суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом, собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом, значение.

Не платят налог собственники квартир, не превышающих по площади 120 кв. м и домов менее 250 кв. м – в независимости от количества таких домов. Если в собственности гражданина есть квартира и дом, суммарной площадью менее 370 кв. м, налог также не платится. Вместе с тем, «льгота» по уплате налога снимается сразу же, как только будет доказан факт получения доходов с недвижимости – от сдачи ее в аренду, лизинг или использования в коммерческих целях.