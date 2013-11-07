Минфин назвал прогнозный объем выдачи финансовых казначейских векселей

Прогнозный общий объем выдачи финансовых казначейских векселей для погашения бюджетной задолженности составит около 18,476 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, в рамках реструктуризации фактической бюджетной задолженности, образовавшейся на 1 января 2013 года, с учетом состояния ее погашения (кроме расходов на оплату труда и социального обеспечения), прогнозный общий объем выдачи финансовых казначейских векселей составит около 18,476 млрд грн.

Как сообщатся, финансовыми векселями будет производиться погашение бюджетной задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость на 12,027 млн грн, по разнице в тарифах на тепловую энергию на 2,851 млн грн и по фактической задолженности распорядителей (получателей) бюджетных средств на 3,599 млн грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

В рамках действующего Налогового кодекса погашение бюджетной задолженности возможно посредством выпуска казначейских финансовых векселей сроком обращения 5 лет и доходностью 5% годовых, оформление которых будет происходить на добровольной основе.

В то же время, международные эксперты не одобряют такой механизм погашения бюджетной задолженности. В частности, эксперты Всемирного банка полагают, что это не будет способствовать развитию реального сектора экономики и приведет к дальнейшему снижению деловой активности. В свою очередь, МВФ в заявлении по итогам последней миссии рекомендовал погасить бюджетную задолженность «традиционными методами», поскольку использование векселей подорвет фискальные показатели в последующие годы.