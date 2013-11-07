За 20 лет из России в офшоры выведено от 800 млрд до 1 трлн долл. – сенатор

Москва. За 20 лет из России в офшоры выведено от 800 млрд до 1 трлн долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил председатель Комитета Совета Федераций по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«За последние 20 лет, по различным оценкам, из России в офшоры ушло от 800 миллиардов до 1 триллиона долларов».

Он сообщил, что в Совете Федерации 21 ноября пройдут парламентские слушания, посвященные деофшоризации экономики России.

«Мы привлекли к работе сразу несколько ведомств экономического и силового блока правительства. Большой анализ проблем, связанных с уходом налогоплательщиков в офшорные зоны, провела Счетная палата, у нас есть данные Налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам. Члены Совета Федерации изучили правоприменительную практику. У нас накопился большой массив информации, которую необходимо проанализировать», - отметил он.

По его словам, на основе этого будут выработаны предложения для внесения поправок в Налоговый, Бюджетный и Уголовный кодекс. В частности, речь идет о поправках, усиливающих ответственность за уклонение от уплаты налогов.

«Первый шаг в этом направлении мы уже сделали: 30 октября Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие 30-процентный налог на дивиденды российских компаний, если они не раскрыли информацию о своих бенефициарах (конечных владельцах). Президент уже подписал этот закон. Но мы должны сформулировать предложения не только репрессивного характера, но и предложить стимулы для возвращения капиталов в страну. Надеюсь, что предприниматели поймут, что возвращение под налоговую юрисдикцию России в конечном итоге положительно скажется на их бизнесе», - сказал сенатор.