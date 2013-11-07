Межбанк закрылся снижением гривни

В четверг, 7 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2035/8,2065 грн/долл. по сравнению с 8,2025/8,2060 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 10,9670/10,9750 грн/евро с 11,0870/11,0955 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2536/0,2541 грн/рубль с 0,2537/0,2542 на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,3085 (-0.0480).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3515/1,3517, а к 15:00 упали 1,3370/1,3372.

Как сообщал УНИАН, в среду, 6 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,2050/8,2100 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0830/11,0935 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2531/0,2536 грн/рубль.